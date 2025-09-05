Трамп: США потеряли Россию и Индию из-за их сближения с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Индия отошли в орбиту влияния Китая, а США «потеряли» их.
«Похоже, что мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к темному и мрачному Китаю. Пусть у них будет продолжительное и процветающее совместное будущее!» – написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.
Свою публикацию президент США сопроводил фотографией, на которой изображены вместе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Этот снимок сделан во время саммита ШОС в Китае.
Вашингтон, Наталья Петрова
