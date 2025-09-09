Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС

В результате удара армии Израиля по столице Катара Дохе погибли глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин. Об этом сообщает арабская пресса со ссылкой на источник в движении.

ЦАХАЛ и израильская Служба общей безопасности подтвердили, что были атакованы лидеры ХАМАС. При этом военные заверили, что были использованы высокоточные боеприпасы, чтобы не нанести ущерб мирному населению.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube