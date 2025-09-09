Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с американской Shell

Венгрия подписала десятилетний контракт с американской компанией Shell на поставку двух млрд кубометров газа в год с 2026 года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Соглашение с Shell позволит привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие. Только что подписанное соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет, начиная с 2026 года», – пояснил Сийярто в социальных сетях.

Будапешт, Анастасия Смирнова

