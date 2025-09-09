российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 сентября 2025, 20:56 мск

Вашингтон сообщил об условии Киева для прекращения огня на Украине

Киев готов пойти на сделку и заморозить текущую линию фронта при условии получения гарантий безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business.

«Украина доказала и продемонстрировала, что готова заключить сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», – цитирует его слова ТАСС.

«Я думаю, что основа для сделки существует и теперь нам просто нужно убедиться, что она состоится», – отметил постпред США при НАТО.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

