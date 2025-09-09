Правительство Латвии выделит 5 млн евро на инициативу НАТО и США по поддержке киевского режима Украины в рамках инициативы PURL («Список приоритетных потребностей Украины»). Обь этом сообщило министерство обороны прибалтийской республики.

Как уточняется, вклад Латвии в 2025 году составит 5 млн евро, из которых 3 млн выделены из бюджета Министерства обороны и 2 млн – из бюджета Министерства иностранных дел.

«Инициатива PURL – это способ предоставить американское оружие Украине, которая и так уже нарастила свои боевые возможности в критические моменты, чтобы удерживать фронт, проводить контратаки и демонстрировать поддержку Украины со стороны США», – пояснил министр обороны Латвии Андрис Спрудс (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня стало известно, что Германия выделит 300 млн евро на производство дальнобойных беспилотников на Украине.

Рига, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube