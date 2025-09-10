Швеция снизит возраст уголовной ответственности до 13 лет

В Швеции решили снизить возраст уголовной ответственности из-за резкого роста подростковой преступности. Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристессон.

«Мы договорились снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет за некоторые тяжкие преступления, такие как убийство и взрывы при отягчающих обстоятельствах», – заявил глава шведского кабмина.

По словам властей Швеции, эти меры принимаются для борьбы с участившейся организованной преступностью в стране. Существующая система для несовершеннолетних правонарушителей недостаточна.

По официальным данным, в первом полугодии 2024 года количество лиц в возрасте до 15 лет, подозреваемых в убийстве, пособничестве в убийстве или покушении на убийство, составило 93 человека, что втрое больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Стокгольм, Зоя Осколкова

