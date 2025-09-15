В Китае домашние осы искусали до смерти двоих детей

В Китай рой ос напал на двух детей и пожилую женщину. В результате малыши погибли.

Трагедия произошла в деревне округа Мудин провинции Юньнань. Бабушка взяла с собой в поле семилетнего внука и его двухлетнюю сестру. Дети побежали играть в лес, где на них напали осы.

По словам отца, мальчика укусили более 300 раз, девочку – около 700. Малышка погибла до приезда скорой помощи, ее брат умер в больнице. Бабушка, которую также искусали насекомые, была госпитализирована.

Правоохранители выяснили, что осы принадлежат местному жителю. Мужчину обвинили в непредумышленном убийстве, но позже освободили под залог. Он выплатил семье компенсацию.

Мужчину заставили уничтожить ульи, выяснилось, что он разводил ос без необходимого разрешения.

Пекин, Зоя Осколкова

