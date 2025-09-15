В США арестован известный шеф-повар за ограбление трех банков в один день

В США арестовали известного калифорнийского шеф-повара Валентино Лучина по подозрению в ограблении трех банков в один день. Об этом сообщают местные СМИ.

Лучин ранее был шеф-поваром популярного итальянского ресторана Rose Pistola, а затем открыл заведение Ottavio и не рассчитал свои силы. После закрытия ресторана он оказался в тяжелом финансовом положении, задолжав более 111 тысяч долларов при 27 тысячах долларов активов, что привело к банкротству.

После нескольких неудач в карьере он встал на криминальный путь, решив поправить финансовые проблемы с помощью ограблений банков. Мужчина посещал банковские отделения в Сан-Франциско, передавая кассирам записки с требованием денег.

Лучина связали с нападением на один банк, но затем появились данные о его причастности к еще двум преступлениям, совершенных в этот же день. В настоящее время бывший шеф-повар остается под стражей, ожидая официальных обвинений.

