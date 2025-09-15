российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 сентября 2025, 17:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США арестован известный шеф-повар за ограбление трех банков в один день

В США арестовали известного калифорнийского шеф-повара Валентино Лучина по подозрению в ограблении трех банков в один день. Об этом сообщают местные СМИ.

Лучин ранее был шеф-поваром популярного итальянского ресторана Rose Pistola, а затем открыл заведение Ottavio и не рассчитал свои силы. После закрытия ресторана он оказался в тяжелом финансовом положении, задолжав более 111 тысяч долларов при 27 тысячах долларов активов, что привело к банкротству.

После нескольких неудач в карьере он встал на криминальный путь, решив поправить финансовые проблемы с помощью ограблений банков. Мужчина посещал банковские отделения в Сан-Франциско, передавая кассирам записки с требованием денег.

Лучина связали с нападением на один банк, но затем появились данные о его причастности к еще двум преступлениям, совершенных в этот же день. В настоящее время бывший шеф-повар остается под стражей, ожидая официальных обвинений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

«Это будет очень сильный удар»: Трамп пригрозил России ужесточением санкций / В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка / В МВФ заявили о нехватке 20 млрд долларов для помощи Киеву / НАТО готовит военно-политический ответ на инцидент с беспилотниками в Польше / США хотят вернуть поправку Джексона-Вэника, запрещающую торговлю с Россией / «Приехали…» Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше / В списке богатейших людей в мире сменился лидер / Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической блокаде России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,