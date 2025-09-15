Реальное число жертв среди палестинцев после атак Израиля почти в 10 раз выше официальной статистики

Реальное число жертв среди гражданского палестинского населения в результате израильских ударов может отличаться почти в десять раз от официальных данных. Об этом заявила спецдокладчик Организации объединенных наций (ООН) по Палестине Франческа Альбанезе.

«За 710 дней войны более 63 тысяч человек погибли, 75 процентов из них – женщины и дети. Но нам необходимо задуматься: некоторые ученые и исследователи считают, что настоящее число жертв в Газе достигло 680 тысяч человек», – уточнила представитель ООН, слова которой цитирует РИА «Новости».

По ее словам, это подтверждают многие источники, которые основывают свои данные на анализе утечки документов израильской армии, подсчете смертей при бомбардировках и разрушении зданий.

Представитель ООН подчеркнула, что государства, страны, которые не предпринимают никаких действий, чтобы остановить Израиль, нарушают международное право.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube