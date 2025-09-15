российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 сентября 2025, 21:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Реальное число жертв среди палестинцев после атак Израиля почти в 10 раз выше официальной статистики

Архив, фото: «Анадолу»

Реальное число жертв среди гражданского палестинского населения в результате израильских ударов может отличаться почти в десять раз от официальных данных. Об этом заявила спецдокладчик Организации объединенных наций (ООН) по Палестине Франческа Альбанезе.

«За 710 дней войны более 63 тысяч человек погибли, 75 процентов из них – женщины и дети. Но нам необходимо задуматься: некоторые ученые и исследователи считают, что настоящее число жертв в Газе достигло 680 тысяч человек», – уточнила представитель ООН, слова которой цитирует РИА «Новости».

По ее словам, это подтверждают многие источники, которые основывают свои данные на анализе утечки документов израильской армии, подсчете смертей при бомбардировках и разрушении зданий.

Представитель ООН подчеркнула, что государства, страны, которые не предпринимают никаких действий, чтобы остановить Израиль, нарушают международное право.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС / Египет категорически отказывается принимать палестинских переселенцев / В Йемене заявили о попытках хуситов создать химоружие / Израильская армия приступила к захвату Газы / На границе Ирана и Ирака произошла перестрелка / Путин и Эрдоган обсудили сирийское обострение и Украину / В Ираке при пожаре в магазине погибли более 60 человек / Китайские военные целились лазером в немецкий самолет в Красном море

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,