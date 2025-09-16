российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 17:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Умер знаменитый американский киноактер Роберт Редфорд

Фото nytimes.com

Известный американский киноактер Роберт Редфорд, известный по фильмам «Афера» и «Великий Гэтсби», умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, артист скончался во сне в своем доме в штате Юта.

Редфорд стал знаменит после фильмов «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) о приключениях двух грабителей и «Афера» (1973) о мошенниках времен Великой депрессии, за роль в котором он был номинирован на премию «Оскар».

Редфорд дважды был удостоен награды американской киноакадемии. В 1981 году он был признан лучшим режиссером за фильм «Обыкновенные люди». В 2002 году Редфорд был удостоен «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

США не могут отказаться от закупок российского урана / Трамп анонсировал важный разговор с лидером Китая / В США арестован известный шеф-повар за ограбление трех банков в один день / «Это будет очень сильный удар»: Трамп пригрозил России ужесточением санкций / В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка / В МВФ заявили о нехватке 20 млрд долларов для помощи Киеву / НАТО готовит военно-политический ответ на инцидент с беспилотниками в Польше / США хотят вернуть поправку Джексона-Вэника, запрещающую торговлю с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Культура, США,