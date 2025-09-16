Умер знаменитый американский киноактер Роберт Редфорд

Известный американский киноактер Роберт Редфорд, известный по фильмам «Афера» и «Великий Гэтсби», умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, артист скончался во сне в своем доме в штате Юта.

Редфорд стал знаменит после фильмов «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) о приключениях двух грабителей и «Афера» (1973) о мошенниках времен Великой депрессии, за роль в котором он был номинирован на премию «Оскар».

Редфорд дважды был удостоен награды американской киноакадемии. В 1981 году он был признан лучшим режиссером за фильм «Обыкновенные люди». В 2002 году Редфорд был удостоен «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube