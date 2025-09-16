российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 сентября 2025, 19:49 мск

«Ему придется заключить сделку»: Трамп готов лично усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется заключить сделку с главой российского государства Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер сказал, что готов лично этому поспособствовать своим участием в переговорах.

«Ему придется заключить соглашение. Зеленскому надо пойти на соглашение… Похоже, мне нужно будет находиться в одном помещении с ними. Там есть много взаимной ненависти», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу») журналистам перед своим визитом в Великобританию.

Вместе с тем американский лидер дал понять, что давление на Россию также продолжится. «Европе нужно прекратить покупать нефть у России», – подчеркнул Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

