«Ему придется заключить сделку»: Трамп готов лично усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется заключить сделку с главой российского государства Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер сказал, что готов лично этому поспособствовать своим участием в переговорах.

«Ему придется заключить соглашение. Зеленскому надо пойти на соглашение… Похоже, мне нужно будет находиться в одном помещении с ними. Там есть много взаимной ненависти», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу») журналистам перед своим визитом в Великобританию.

Вместе с тем американский лидер дал понять, что давление на Россию также продолжится. «Европе нужно прекратить покупать нефть у России», – подчеркнул Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

