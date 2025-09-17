российское информационное агентство 18+

Среда, 17 сентября 2025, 12:47 мск

В Китае столкнулись два летающих автомобиля

Фото: Xpeng

В Китае произошло столкновение двух летающих автомобилей. В результате один человек получил травмы.

Инцидент произошел во время репетиции авиашоу в Чанчуне. Два электрических аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) производителя Xpeng Inc. столкнулись в воздухе.

В результате одна из машин загорелась. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что состояние пострадавшего не несет угрозы жизни.

Китай долгое время продвигал перспективу развития экономики малых высот, которая принесла бы пользу промышленности eVTOL и способствовала бы массовому развертыванию. Но остаются вопросы относительно безопасности и надежности летательных аппаратов, которые могли бы перевозить людей на короткие расстояния.

Пекин, Зоя Осколкова

