Самолет Трампа опасно сблизился с пассажирским лайнером

Самолет американского президента Дональда Трампа слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру во время трансатлантического перелета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Об опасной ситуации стало известно из переговоров диспетчеров с пассажирским воздушным судном. Отмечается, что сближение произошло над Лонг-Айлендом.
«Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас», – сказал диспетчер командиру самолета, следовавшего из города Форт-Лодердейл в Бостон.
На днях Трамп побывал с официальным визитом в Великобритании. Американского лидера сопровождала первая леди США Мелания Трамп.
Лондон, Зоя Осколкова
