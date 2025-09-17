Самолет Трампа опасно сблизился с пассажирским лайнером

Самолет американского президента Дональда Трампа слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру во время трансатлантического перелета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Об опасной ситуации стало известно из переговоров диспетчеров с пассажирским воздушным судном. Отмечается, что сближение произошло над Лонг-Айлендом.

«Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас», – сказал диспетчер командиру самолета, следовавшего из города Форт-Лодердейл в Бостон.

На днях Трамп побывал с официальным визитом в Великобритании. Американского лидера сопровождала первая леди США Мелания Трамп.

