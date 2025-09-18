российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 сентября 2025, 13:35 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Париже полиция разогнала протестующих газом и дубинками

Фото: Pixabay

В Париже полицейские применили слезоточивый газ и разогнали дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Об этом сообщают местные СМИ.

Во Франции проходят массовые манифестации против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что в акциях примут участие около 900 тысяч жителей.

Столкновения с правоохранителями начались рано утром. «Полицейские применили силу и нанесли удары дубинками манифестантам, блокирующим автобусное депо на улице Ланьи. Правоохранители использовали слезоточивый газ, в то время как протестующие отвечали дымовыми шашками», – пишет Parisien.

Известно, что к акции присоединились водители автобусов. Однако после действий стражей порядка первый автобус смог выехать из депо.

На прошлой неделе активисты заявили о начале протестов под лозунгом «Заблокируем все». Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась до минимума почти за два года / Зеленский похвалился, что Киеву дадут ракеты для Patriot и HIMARS / Европа расширит санкции против России по просьбе США / ЕС готовит план по изъятию 170 млрд евро замороженных российских активов в пользу Киева / Пошлины против Китая могут разрушить экономику Евросоюза / Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву на миллиард долларов / Россия подготовит ответ на визовые ограничения Евросоюза – Захарова / Несколько европейских стран отказались вводить визовые ограничения для россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Европа,