Трамп пригрозил России «мощными» пошлинами

Фото: официальный сайт ООН

Вашингтон введет против России «мощные» пошлины, если Москва не согласится на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны <...> должны к ним присоединиться», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

При этом президент США однозначно дал понять, что будет добиваться от Европы и других государств отказа от покупки российских энергоносителей.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что «неустанно работает над тем, чтобы положить конец гибели людей» на Украине.

«Я думал, что это будет самый простой конфликт ввиду моих отношений с президентом Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов – как хороших, так и плохих», – отметил он.

