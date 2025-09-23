Трамп пригрозил России «мощными» пошлинами

Вашингтон введет против России «мощные» пошлины, если Москва не согласится на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны <...> должны к ним присоединиться», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

При этом президент США однозначно дал понять, что будет добиваться от Европы и других государств отказа от покупки российских энергоносителей.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что «неустанно работает над тем, чтобы положить конец гибели людей» на Украине.

«Я думал, что это будет самый простой конфликт ввиду моих отношений с президентом Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов – как хороших, так и плохих», – отметил он.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

