Еврокомиссар по обороне заявил о неспособности ЕС обнаруживать беспилотники

У Евросоюза недостаточно средств для обнаружения беспилотников. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
«Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников», – цитирует еврокомиссара портал Euractiv.
ЕС может создать систему обнаружения БПЛА «где-то за год», считает Кубилюс. Но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать «полноценную сеть» на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать дроны.
В пятницу семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии намерены обсудить ускорение создания так называемой «стены от дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.
Брюссель, Зоя Осколкова
