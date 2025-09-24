Еврокомиссар по обороне заявил о неспособности ЕС обнаруживать беспилотники

У Евросоюза недостаточно средств для обнаружения беспилотников. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников», – цитирует еврокомиссара портал Euractiv.

ЕС может создать систему обнаружения БПЛА «где-то за год», считает Кубилюс. Но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать «полноценную сеть» на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать дроны.

В пятницу семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии намерены обсудить ускорение создания так называемой «стены от дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Брюссель, Зоя Осколкова

