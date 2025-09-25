российское информационное агентство 18+

В Великобритании прогремел мощный взрыв в промзоне

В Великобритании произошел сильный взрыв, за которым последовал мощный пожар. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

ЧП произошло в промышленной зоне Граундвелл в Суиндоне графства Уилтшир. По словам очевидцев, дома буквально затряслись, а затем небо заволокло дымом.

На место прибыли не менее 10 пожарных машин и специализированных транспортных средств, в том числе автолестница и водовозы, передает Skynews. Пожарные борются с крупным пожаром на складе и пытаются взять его под контроль.

Данных о пострадавших не поступало. Полиция работает над эвакуацией жителей близлежащих районов. Всем жителям города рекомендовали закрыть окна и двери и не приближаться к промышленной зоне в целях безопасности.

Лондон, Зоя Осколкова

