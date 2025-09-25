Генсек НАТО пообещал непрерывные поставки американского оружия на Украину

Американские вооружения будут поступать на Украину непрерывно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, уточнив, что расходы по военной помощи Киеву будут покрываться союзниками Вашингтона.

«Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками», – цитирует РИА «Новости» выступление Рютте в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции президента США Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, генсек Североатлантического альянса сказал, что «не уверен, что президент изменил свое мнение».

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube