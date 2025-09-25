российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 сентября 2025, 21:04 мск

Глава Пентагона созывает совещание с высшими военачальниками

Пентагон, фото Pixabay

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился срочно созвать совещание с участием сотен высших военных чинов. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру. Военачальники, находящиеся за границей, обязаны лично прибыть на встречу, говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Предполагается, что совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико, недалеко от Вашингтона.

Сообщается, что в последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: распорядился сократить число генералов и адмиралов минимум на 20 процентов, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора разведуправления Минобороны, и предложил переименовать ведомство в Министерство войны.

По данным источников газеты, совещание может быть связано с подготовкой новой стратегии национальной обороны, согласно которой защита территории США рассматривается как главный приоритет.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

