В Пакистане подростка приговорили к 100 годам тюрьмы за убийство родных

В Пакистане подросток расправился со своей семьей после того, как проиграл в онлайн-игре. Юношу приговорили к пожизненному сроку.

17-летний мальчик несколько часов подряд играл в «стрелялку» и получил выговор от матери. Промахнувшись в игре, он рассвирепел и напал на родственников, когда они спали.

Подросток взял хранившийся в доме пистолет и застрелил мать, двоих старших сестер и брата. На суде он признал, что это была неконтролируемая вспышка ярости.

Суд в Лахоре назначил подростку четыре срока – по 25 лет за каждое убийство.

Исламабад, Зоя Осколкова

