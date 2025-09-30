В США задержали подозрительного мужчину на территории Белого дома

В США задержали мужчину, который проник за ограждение Белого дома. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Секретной службы.

Мужчина перелез через забор на юго-восточной стороне здания Казначейства США и тут же был задержан за незаконное проникновение. Арестованного доставили в отделение полиции, чтобы выяснить его мотивы и намерения.

Отмечается, что инцидент произошел во время акции протеста. Демонстранты собрались у администрации президента США, чтобы выразить свое недовольство в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп и Нетаньяху встретились, чтобы обсудить войну Израиля с ХАМАС, и после этого американский лидер представил мирный план из 20 пунктов по сектору Газа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

