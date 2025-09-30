российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 09:49 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США задержали подозрительного мужчину на территории Белого дома

Фото: pixabay

В США задержали мужчину, который проник за ограждение Белого дома. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Секретной службы.

Мужчина перелез через забор на юго-восточной стороне здания Казначейства США и тут же был задержан за незаконное проникновение. Арестованного доставили в отделение полиции, чтобы выяснить его мотивы и намерения.

Отмечается, что инцидент произошел во время акции протеста. Демонстранты собрались у администрации президента США, чтобы выразить свое недовольство в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп и Нетаньяху встретились, чтобы обсудить войну Израиля с ХАМАС, и после этого американский лидер представил мирный план из 20 пунктов по сектору Газа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

Глава Пентагона созывает совещание с высшими военачальниками / Трамп просит Турцию отказаться от российской нефти / Генсек НАТО пообещал непрерывные поставки американского оружия на Украину / Трамп пригрозил России «мощными» пошлинами / Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах / Глава МИД России проведет переговоры с главой Госдепа США / Трамп рассчитывает на «хорошие новости» по Украине и готов ввести санкции против России / Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась до минимума почти за два года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, США,