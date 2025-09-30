российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 15:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции

В Турции рыбаки обнаружили безэкипажный катер, предположительно, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщают местные СМИ.

Рыбаки заметили подозрительный аппарат в море у провинции Трабзон. Они привязали катер к своей лодке и транспортировали его на берег, после чего сообщили правоохранителям.

Прибывшие на место силовики отбуксировали плавучий дрон в порт Йорос, где его осмотрят взрывотехники.

По предварительным данным, речь идет об украинском БЭК Magura V5. Такие киевский режим использует для атак в Черном море. На борту дрона-камикадзе может находиться до 300 кг взрывчатки.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Турция

Транзит через Босфор заблокирован из-за заглохшего сухогруза / В Турции на гостей обрушился потолок пятизвездочного отеля / В Турции катер насмерть сбил россиянку / Трамп просит Турцию отказаться от российской нефти / 18 туристов из России госпитализированы после ДТП в Турции / В Турции 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом / Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта на Украине / Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах» из-за визового режима

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Турция, Украина,