Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции

В Турции рыбаки обнаружили безэкипажный катер, предположительно, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщают местные СМИ.

Рыбаки заметили подозрительный аппарат в море у провинции Трабзон. Они привязали катер к своей лодке и транспортировали его на берег, после чего сообщили правоохранителям.

Прибывшие на место силовики отбуксировали плавучий дрон в порт Йорос, где его осмотрят взрывотехники.

По предварительным данным, речь идет об украинском БЭК Magura V5. Такие киевский режим использует для атак в Черном море. На борту дрона-камикадзе может находиться до 300 кг взрывчатки.

Анкара, Зоя Осколкова

