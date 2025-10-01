В США наступил шатдаун – федеральное правительство приостановило работу

Правительство США остановило работу из-за того, что конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта будут работать без зарплаты.

В последний раз шатдаун наступил в США в декабре 2018 года. Тогда у власти был президент Дональд Трамп, а приостановка работы правительства продлилась 35 дней. В современной истории такая ситуация наблюдалась 21 раз. На период шатдауна в общей сложности без зарплаты останутся около 4 млн американцев, работающих на государственной службе.

Камнем преткновения для конгрессменов стало сохранение субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act). Срок действия акта истекает в конце текущего года. Демократы настаивают на отмене сокращения финансирования программы льготных медицинских страховок, а также ключевых учреждений в сфере здравоохранения – Центров по контролю заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) и Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH).

Несмотря на то, что обе палаты конгресса находятся под контролем республиканцев, для утверждения бюджета в сенате нужно 60 голосов – у консерваторов их всего 53, но они категорически отказывались идти на уступки и предлагали обсудить вопросы здравоохранения отдельно от бюджета. Попытки принять временный бюджет, который бы отсрочил шатдаун, не увенчались успехом. Ни к чему не привела и встреча Трампа с лидерами фракций обеих партий в сенате и палате представителей.

Тем временем, Белый дом готовит массовые увольнения госслужащих. По данным СМИ, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах. Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе.

