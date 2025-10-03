В США произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В США прогремел взрыв и начался мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.
Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в округе Лос-Анджелес в Южной Калифорнии. Очевидцы заявили, что взрыв был похож на небольшое землетрясение. Затем небо заволокло густым черным дымом.
На место прибыли пожарные службы и сотрудники полиции. Управление по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии заявило, что будет координировать свои действия с властями штата и муниципалитета.
Данных о пострадавших пока не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»