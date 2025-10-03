российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 октября 2025, 09:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В США прогремел взрыв и начался мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в округе Лос-Анджелес в Южной Калифорнии. Очевидцы заявили, что взрыв был похож на небольшое землетрясение. Затем небо заволокло густым черным дымом.

На место прибыли пожарные службы и сотрудники полиции. Управление по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии заявило, что будет координировать свои действия с властями штата и муниципалитета.

Данных о пострадавших пока не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

Зеленский ждет от Трампа ракеты «Томагавк» / Госсекретарь США: шатдаун ослабляет позиции страны на мировой арене / США потратили предназначавшиеся Киеву средства на содержание яхт российских бизнесменов / В США наступил шатдаун – федеральное правительство приостановило работу / Москва и Вашингтон подтвердили договоренности по Украине – Захарова / Трамп заявил о переброске американских подлодок к побережью России / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Ради «защиты мира»: глава Пентагона объявил о подготовке США к войне

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,