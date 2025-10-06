российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 октября 2025, 16:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Словении три альпиниста погибли под лавиной

В горах Словении три альпиниста погибли в результате схода лавины. Об этом сообщает The Associated Press.

Группа туристов из Хорватии совершала восхождение на гору Тоск в северо-западной части страны. На высоте 2275 метров три альпиниста отделились от остальной команды и попали под лавину.

Спасатели два дня искали пропавших туристов, ситуация осложнялась тем, что ЧП произошло в труднодоступной местности. Тела всех трех погибших были обнаружены под большим слоем снега.

Экстренные службы Словении выступили с предупреждением для путешественников. В регионе сохраняется сложная погодная обстановка с низкими температурами и сильным ветром.

Любляна, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Премьер Франции подал в отставку через месяц после назначения / Европа продлила санкции против России за «дестабилизацию» / Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия / Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным / Фон дер Ляйен: Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям / Евросоюз выплатил Украине €4 млрд из доходов от российских активов / Болгария подтвердила курс на отказ от российского газа / Великобритания потеряла около 70 млрд долларов из-за антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,