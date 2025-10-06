В Словении три альпиниста погибли под лавиной

В горах Словении три альпиниста погибли в результате схода лавины. Об этом сообщает The Associated Press.

Группа туристов из Хорватии совершала восхождение на гору Тоск в северо-западной части страны. На высоте 2275 метров три альпиниста отделились от остальной команды и попали под лавину.

Спасатели два дня искали пропавших туристов, ситуация осложнялась тем, что ЧП произошло в труднодоступной местности. Тела всех трех погибших были обнаружены под большим слоем снега.

Экстренные службы Словении выступили с предупреждением для путешественников. В регионе сохраняется сложная погодная обстановка с низкими температурами и сильным ветром.

