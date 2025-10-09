российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 октября 2025, 09:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Израиль продолжает бомбить Газу после объявлений о достижении мира

Фото: Anadolu via Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по территории Газы после объявлений о достижении мирного соглашения с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе гражданской обороны анклава.

С момента подписания первого этапа мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников и отвод сил ЦАХАЛ к согласованной линии, поступали сообщения о многочисленных взрывах, в том числе на севере Газы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи заявил, что часть сектора Газа к северу от района Вади-Газа по-прежнему считается зоной боевых действий, возвращение мирных жителей туда крайне опасно.

Ранее Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана. В палестинском движении поблагодарили Египет, Катар и Турцию за посредничество, а также выразили признательность президенту США Дональду Трампу за усилия по завершению конфликта.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал мирное соглашение «национальной победой» и заявил, что соберет правительство, чтобы утвердить договоренности и вернуть домой всех заложников. Он также поблагодарил израильских солдат и Трампа.

Американский лидер заявил, что все заложники будут освобождены 13 октября, а израильские войска начнут отвод «в рамках шагов к прочному, долгосрочному и вечному миру».

Газа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Израиль

Трамп пообещал обрушить на ХАМАС «такой ад», какого еще не было / Израиль задержал 13 судов с активистами и гуманитарной помощью для Газы / Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства / СМИ: УЕФА готовится рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от футбольных турниров / Генпрокуратура Испании создает группу для расследований нарушений прав человека в Газе / Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда / Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом / Израиль начал наступление на город Газу, чтобы его оккупировать: погибли десятки палестинцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,