Израиль продолжает бомбить Газу после объявлений о достижении мира

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по территории Газы после объявлений о достижении мирного соглашения с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе гражданской обороны анклава.

С момента подписания первого этапа мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников и отвод сил ЦАХАЛ к согласованной линии, поступали сообщения о многочисленных взрывах, в том числе на севере Газы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи заявил, что часть сектора Газа к северу от района Вади-Газа по-прежнему считается зоной боевых действий, возвращение мирных жителей туда крайне опасно.

Ранее Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана. В палестинском движении поблагодарили Египет, Катар и Турцию за посредничество, а также выразили признательность президенту США Дональду Трампу за усилия по завершению конфликта.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал мирное соглашение «национальной победой» и заявил, что соберет правительство, чтобы утвердить договоренности и вернуть домой всех заложников. Он также поблагодарил израильских солдат и Трампа.

Американский лидер заявил, что все заложники будут освобождены 13 октября, а израильские войска начнут отвод «в рамках шагов к прочному, долгосрочному и вечному миру».

Газа

