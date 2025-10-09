Китай внес в список санкций 14 оборонных компаний стран Запада

Китай дополнил список компаний, в отношении которых введены санкции. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Под ограничения попали 14 компаний и организаций оборонной сферы стран Запада. В основном речь идет об американских фирмах, но в перечень также была включена канадская TechInsights, связанная с полупроводниками, реверс-инжинирингом и анализом рынков.

Этим компаниям запрещены торговля и инвестиции в КНР, а юридическим и физическим лицам в Китае нельзя вести дела с подсанкционными организациями и делиться с ними важной информацией.

Кроме того, Пекин впервые ввел меры экспортного контроля в отношении ряда технологий и услуг в области добычи полезных ископаемых. В минкоммерции Китая обвинили ряд зарубежных организаций в попытках получения редкоземельных металлов ради целей, которые ставят под угрозу безопасность страны.

Пекин, Зоя Осколкова

