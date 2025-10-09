российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 октября 2025, 20:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Брюссель организует расследование о венгерском шпионаже в Еврокомиссии

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия инициировала внутреннее расследование после сообщений СМИ о деятельности венгерской разведки в учреждениях ЕС. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

«Еврокомиссия, конечно, принимает к сведению все сегодняшние сообщения в СМИ по данной теме об операциях шпионажа, осуществляемых венгерской разведывательной службой против (институтов) ЕС и членов их персонала», – цитирует его заявление «Интерфакс».

«Комиссия, как и обычно, очень серьезно относится к таким утверждениям. Мы решительно настроены защищать персонал, информацию и связь комиссии от незаконных разведывательных действий по сбору данных», – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем Уйвари уточнил, что планируется создать внутреннюю рабочую группу для проверки этих утверждений.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Европарламент отказался отправлять фон дер Ляйен в отставку / Послы стран ЕС согласовали план по отказу от энергоносителей из России / В Париже у резиденции премьер-министра прогремел взрыв / Биометрия обязательна: Кипр ужесточил правила въезда для россиян / В Словении три альпиниста погибли под лавиной / Премьер Франции подал в отставку через месяц после назначения / Европа продлила санкции против России за «дестабилизацию» / Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,