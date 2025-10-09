Брюссель организует расследование о венгерском шпионаже в Еврокомиссии

Еврокомиссия инициировала внутреннее расследование после сообщений СМИ о деятельности венгерской разведки в учреждениях ЕС. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

«Еврокомиссия, конечно, принимает к сведению все сегодняшние сообщения в СМИ по данной теме об операциях шпионажа, осуществляемых венгерской разведывательной службой против (институтов) ЕС и членов их персонала», – цитирует его заявление «Интерфакс».

«Комиссия, как и обычно, очень серьезно относится к таким утверждениям. Мы решительно настроены защищать персонал, информацию и связь комиссии от незаконных разведывательных действий по сбору данных», – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем Уйвари уточнил, что планируется создать внутреннюю рабочую группу для проверки этих утверждений.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

