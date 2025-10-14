российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 октября 2025, 09:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Музей ВМС США поздравил флот плакатом с российским флагманом

Фото Минобороны РФ

В США разразился скандал из-за поздравительного сообщения с российским кораблем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Национальный морской музей спецподразделений ВМС США опубликовал поздравительное сообщение по случаю 250-летия американского флота с изображением российского ракетного крейсера «Варяг».

На странный выбор фото к поздравлению указал журналист Дэвид Браун, он репостнул сообщение и написал: «Это российский ракетный крейсер».

Стоит отметить, что американцы не впервые ошибаются подобным образом. В 2021 году Южное командование Пентагона опубликовало поздравление ко дню рождения американских вооруженных сил с изображением белых силуэтов трех Су-27, поднимающихся в небо с разноцветными следами реактивного пламени.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Трамп: Путин и Уиткофф 5 часов обсуждали «много интересных вещей» / Трамп заявил о невозможности сделки по Газе без бомбардировок по Ирану / Трамп озвучил условие для передачи «Томагавков» Украине / США помогают Киеву наносить удары по энергообъектам России – FT / Президент США сказал Путину «спасибо» / Трамп пригрозил Китаю значительными пошлинами за неожиданный сюрприз / Кремль: Путин согласился на уступки в разговоре с Трампом на Аляске / Вашингтон отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Скандалы и происшествия, США,