Музей ВМС США поздравил флот плакатом с российским флагманом

В США разразился скандал из-за поздравительного сообщения с российским кораблем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Национальный морской музей спецподразделений ВМС США опубликовал поздравительное сообщение по случаю 250-летия американского флота с изображением российского ракетного крейсера «Варяг».

На странный выбор фото к поздравлению указал журналист Дэвид Браун, он репостнул сообщение и написал: «Это российский ракетный крейсер».

Стоит отметить, что американцы не впервые ошибаются подобным образом. В 2021 году Южное командование Пентагона опубликовало поздравление ко дню рождения американских вооруженных сил с изображением белых силуэтов трех Су-27, поднимающихся в небо с разноцветными следами реактивного пламени.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

