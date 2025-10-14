российское информационное агентство 18+

14 октября 2025

В США бывший ученик напал с ножом на сотрудников школы

В США вооруженный ножом бывший ученик ранил трех сотрудников школы, а затем сообщил о заложенных бомбах. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Торранс. Бывший студент пришел в Switzer Learning Center на улице Амапола и ударил ножом трех человек, а также пытался ранить четвертого. Отмечается, что пострадавшие получили не угрожающие для жизни травмы.

Прибывшие на место полицейские оцепили район и поймали нападавшего. Он заявил, что заложил взрывные устройства неподалеку от школы. К операции присоединились специалисты саперного отдела департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

В полиции также проверяют связь этого нападения с другими случаями в северной части квартала.

Вашингтон, Зоя Осколкова

