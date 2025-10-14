российское информационное агентство 18+

Вторник, 14 октября 2025, 20:44 мск

Вашингтон сообщил о согласовании встречи Трампа и главы КНР в Южной Корее

Фото из архива сайта Белого дома

Вашингтон согласовал встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Как заявил представитель администрации Белого дома Джеймисон Грир, переговоры состоятся согласно плану.

«Прямо сейчас встреча запланирована, время согласовано», – сказал Грир (цитата по РИА «Новости») в интервью американскому телеканалу CNBC.

При этом дипломат выразил уверенность, что сторонам удастся урегулировать спорные вопросы, в том числе связанные с недавним решением Китая ввести новые меры экспортного контроля.

Представитель США пояснил, что Вашингтон хочет хороших отношений, и для этого Пекину нужно изменить подход.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

