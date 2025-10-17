российское информационное агентство 18+

В Великобритании поляк напечатал оружие на 3D-принтере и был арестован

В Великобритании гражданин Польши напечатал на 3D-принтере винтовку FCG-9 Mk2. Мужчину арестовали и обвинили в подготовке к теракту.

Правоохранители нагрянули по месту жительства поляка в Лондоне и обнаружили части оружия, распечатанные на 3D-принтере, в том числе магазин вместимостью 25 патронов, руководство по изготовлению винтовки, а также материалы террористического характера.

В контртеррористической полиции Лондона подчеркнули, что оружие не было полноценным и требовало доработки для превращения в боеспособное, однако, намерения мужчины были очевидны для следствия.

После двухнедельного процесса в Королевском суде поляка признали виновным по нескольким пунктам: хранение части огнестрельного оружия, владение документом в террористических целях и распространение террористических публикаций в мессенджерах.

Лондон, Зоя Осколкова

