Пятница, 17 октября 2025, 18:10 мск

В Литве начались учения НАТО с участием военных США и Польши

Фото: официальный сайт НАТО

В Литве стартовали военные учения бригадного уровня Stiprus grifonas («Сильный грифон») с участием подразделений государств-членов Североатлантического альянса. В маневрах задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из США и Польши и около 400 единиц военной техники.

Как предполагается, учения продлятся до 31 октября. Командование НАТО рассчитывает, что будут отработаны планирование оборонительных операций и их проведение во взаимодействии с подразделениями союзников по Североатлантическому альянсу.

Вильнюс, Анастасия Смирнова

