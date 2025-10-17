В Литве начались учения НАТО с участием военных США и Польши

В Литве стартовали военные учения бригадного уровня Stiprus grifonas («Сильный грифон») с участием подразделений государств-членов Североатлантического альянса. В маневрах задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из США и Польши и около 400 единиц военной техники.

Как предполагается, учения продлятся до 31 октября. Командование НАТО рассчитывает, что будут отработаны планирование оборонительных операций и их проведение во взаимодействии с подразделениями союзников по Североатлантическому альянсу.

Вильнюс, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube