Суббота, 18 октября 2025, 00:30 мск

Трамп призвал Зеленского заключить сделку о мире с Россией

Архив, фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским очень интересной и сердечной и сообщил, что призвал украинского руководителя заключить сделку о мире с Россией. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети.

«Сказал ему (Зеленскому), как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку», – отметил Трамп по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме.

При этом президент США добавил, что обе стороны «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!» – заявил он.

«Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю – хватит, идите домой к своим семьям с миром», – заключил Трамп.

На своем брифинге Зеленский дал понять, что Киев не получит американские ракеты «Томагавк». Отвечая на соответствующий вопрос, глава киевского режима сказал: «Спросите об этом у американской стороны. Это их оружие». По его словам, с Трампом достигнута договренность «об этом не говорить», поскольку Вашингтон не хочет эскалации.

Зеленский, слова которого приводит украинская пресса, также заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании конфликта. При этом глава киевского режима заверил, что к переговорам готов.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

