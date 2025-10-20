В США снаряд взорвался рядом с машинами охраны вице-президента Вэнса

В США на праздновании 250-летия Корпуса морской пехоты преждевременно взорвался снаряд. Осколками посекло автомобили охраны вице-президента Джея Ди Вэнса.

Инцидент произошел в американском штате Калифорния. На военной базе Кэмп-Пендлтон преждевременно взорвался 155-миллиметровый снаряд,

Обломки разлетелись над крупной автомагистралью и попали в автомобиль и мотоцикл Калифорнийского дорожного патруля, которые входили в состав группы охраны вице-президента Джея Ди Вэнса.

Отмечается, что в результате инцидента никто из офицеров не пострадал. Учения, которые должны были включать в себя стрельбу примерно 60 снарядами, были прекращены после ЧП. Трассу проверяют на наличие осколков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

