Среда, 22 октября 2025, 10:32 мск

Автомобиль врезался в ворота у Белого дома в США

Фото: pixabay

Сторонний автомобиль протаранил ворота Секретной службы США у Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером. Человек на автомобиле въехал в ворота пропускного пункта в 300 метрах от официальной резиденции американского президента.

Сотрудники задержали водителя и осмотрели машину, она признана безопасной. Мотивы мужчины устанавливаются. Проводится расследование.

В сентябре сообщалось, что в США задержали мужчину, который проник на территорию Белого дома. Гражданин перелез через забор на юго-восточной стороне здания Казначейства и тут же был задержан за незаконное проникновение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

