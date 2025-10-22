Автомобиль врезался в ворота у Белого дома в США

Сторонний автомобиль протаранил ворота Секретной службы США у Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером. Человек на автомобиле въехал в ворота пропускного пункта в 300 метрах от официальной резиденции американского президента.

Сотрудники задержали водителя и осмотрели машину, она признана безопасной. Мотивы мужчины устанавливаются. Проводится расследование.

В сентябре сообщалось, что в США задержали мужчину, который проник на территорию Белого дома. Гражданин перелез через забор на юго-восточной стороне здания Казначейства и тут же был задержан за незаконное проникновение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

