Автомобиль врезался в ворота у Белого дома в США

Сторонний автомобиль протаранил ворота Секретной службы США у Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Инцидент произошел поздно вечером. Человек на автомобиле въехал в ворота пропускного пункта в 300 метрах от официальной резиденции американского президента.
Сотрудники задержали водителя и осмотрели машину, она признана безопасной. Мотивы мужчины устанавливаются. Проводится расследование.
В сентябре сообщалось, что в США задержали мужчину, который проник на территорию Белого дома. Гражданин перелез через забор на юго-восточной стороне здания Казначейства и тут же был задержан за незаконное проникновение.
Вашингтон, Зоя Осколкова
