Испания присоединилась программе вооружения Киева

Испания присоединилась к программе закупок оружия для киевского режима у США. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

«У меня была возможность поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, <...> и я проинформировал его, что мы собираемся присоединиться к этой программе», – цитирует его слова испанская газета El Pais.

В публикации, выдержки из которой приводит РБК, отмечается, что речь идет о механизме Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, Список приоритетных потребностей Украины). Это будет еще одна форма помощи Киеву от Мадрида. Согласно двустороннему соглашению с Украиной, Испания поставляет ей военное оборудование на 1 млрд евро в год.

Мадрид, Анастасия Смирнова

