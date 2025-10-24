российское информационное агентство 18+

24 октября 2025

В Польше военный беспилотник упал в жилом районе

В Польше военный беспилотник потерял связь и упал в жилом районе. В результате были повреждены дом и два автомобиля.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства. По имеющейся информации, из-за падения дрона повреждены жилой дом и два автомобиля.

В Польской группе вооружений (PGZ) заявили, что беспилотник принадлежал Военному авиационному заводу №2. Отмечается, что БПЛА был учебным и не представлял опасности.

По предварительным данным, связь с дроном была потеряна. Проводится расследование причин произошедшего.

Варшава, Зоя Осколкова

