Понедельник, 27 октября 2025, 12:14 мск

ЕК может предложить странам ЕС взять совместный кредит на помощь Киеву

Если странам Евросоюза не удастся договорится об изъятии российских активов, Еврокомиссия намерена предложить им взять совместный кредит на десятки миллиардов евро, чтобы передать деньги Киеву. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным газеты, такой вариант рассматривается в рамках «плана Б» для поддержания финансовой стабильности Украины. План поступит на рассмотрение странам ЕС в ближайшие недели, пишет издание.

В документе будут рассматриваться еще два варианта взаимодействия с Киевом: репарационный кредит или отказ от дальнейшей поддержки Украины. Последний, по словам источников, поддержит только Венгрия.

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер не поддержал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Еврокомиссии выделить кредит Украине за счет замороженных в Европе российских активов, поскольку их большая доля хранится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Премьер Бельгии заявлял, что не получил от стран ЕС необходимых гарантий о разделении финансовых рисков в случае судебных тяжб.

Брюссель, Зоя Осколкова

