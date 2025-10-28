В Эстонии сбили неопознанный беспилотник около военного городка

В Эстонии вблизи военного городка Реэдо, где дислоцируется бронетанковое подразделение, уничтожен неопознанный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба прибалтийской республики.

Как уточняется, инцидент произошел 17 октября. Военные обнаружили два беспилотника, один из которых был обезврежен, но при этом сбитый дрон найти не удалось.

Стоит отметить, что в последнее время Европе участились случаи залета неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Кто запускает дроны, в большинстве случаев не установлено.

Ранее сообщалось, что в начале октября аэропорт Мюнхена прекращал работу после появления в небе неизвестных дронов.

