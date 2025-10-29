российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 октября 2025, 09:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США зараженные обезьяны разбежались после аварии с грузовиком

Фото: FreePik

В США грузовой автомобиль, перевозивший животных из лаборатории, попал в ДТП. В результате инфицированные обезьяны разбежались по округе.

Авария произошла на межштатной магистрали в штате Миссисипи. Грузовик перевозил макак-резусов из Тулейнского университета. Животные являются переносчиками гепатита С, герпеса и Covid-19.

Отмечается, что обезьяны весят в среднем около 18 кг и агрессивны по отношению к людям. К ним нельзя приближаться без средств индивидуальной защиты.

К ликвидации сбежавших животных привлекли специальную службу по утилизации. Поиски продолжаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине / Венгрия готова в любой момент принять Путина и Трампа для мирных переговоров / Трамп не исключил введение новых санкций против России / Компания из США сорвала контракт на поставку боеприпасов Киеву на 1 млрд долларов / Два воздушных судна с авианосца США потерпели крушение в Южно-Китайском море / Трамп готов встретиться с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине / В США пять человек пострадали при стрельбе у университета / Спецпредставитель Путина расскажет в Вашингтоне, как Киев затягивает переговоры по урегулированию кризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, США,