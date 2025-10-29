В США зараженные обезьяны разбежались после аварии с грузовиком

В США грузовой автомобиль, перевозивший животных из лаборатории, попал в ДТП. В результате инфицированные обезьяны разбежались по округе.

Авария произошла на межштатной магистрали в штате Миссисипи. Грузовик перевозил макак-резусов из Тулейнского университета. Животные являются переносчиками гепатита С, герпеса и Covid-19.

Отмечается, что обезьяны весят в среднем около 18 кг и агрессивны по отношению к людям. К ним нельзя приближаться без средств индивидуальной защиты.

К ликвидации сбежавших животных привлекли специальную службу по утилизации. Поиски продолжаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

