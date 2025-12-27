В США неизвестный расстрелял людей в офисе шерифа

В США произошла стрельба в офисе шерифа. В результате три человека получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в офисе шерифа округа Шошоне в штате Айдахо. Нападавший открыл огонь по людям, а затем забаррикадировался в здании. Очевидцы рассказали о как минимум семи выстрелах.

Два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями, еще один пострадавший находится в офисе. Предположительно, это сам стрелявший.

На место происшествия прибыли правоохранители и экстренные службы, район вокруг оцеплен. Местные власти запросили подкрепление из соседних штатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube