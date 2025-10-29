российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 октября 2025, 11:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции обрушился многоэтажный дом

В Турции произошло обрушение многоэтажного дома. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в городе Гебзе, расположенном в 60 км от Стамбула. По данным местной администрации, в доме проживали не менее семи человек.

В настоящее время неизвестно, есть ли кто-то под завалами. Спасатели разбирают обломки.

Выясняется, что могло стать причиной разрушения. Телеканал NTV сообщает, что неподалеку от места ЧП проводятся работы по прокладке линии метро.

Накануне сообщалось, что в турецкой провинции Балыкесир произошло обрушение четырех зданий из-за землетрясения. По данным министерства внутренних дел республики, пострадавших нет.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Турция

В Турции несколько зданий рухнули во время землетрясения / В Турции актеров и певцов проверят на наркотики / В Турции пять человек погибли в аварии с микроавтобусом / В Турции спасатели помогли двум упавшим со склады подросткам из России / Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции / Транзит через Босфор заблокирован из-за заглохшего сухогруза / В Турции на гостей обрушился потолок пятизвездочного отеля / В Турции катер насмерть сбил россиянку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Турция,