В Турции обрушился многоэтажный дом

В Турции произошло обрушение многоэтажного дома. На месте проводится поисково-спасательная операция.
Инцидент произошел в городе Гебзе, расположенном в 60 км от Стамбула. По данным местной администрации, в доме проживали не менее семи человек.
В настоящее время неизвестно, есть ли кто-то под завалами. Спасатели разбирают обломки.
Выясняется, что могло стать причиной разрушения. Телеканал NTV сообщает, что неподалеку от места ЧП проводятся работы по прокладке линии метро.
Накануне сообщалось, что в турецкой провинции Балыкесир произошло обрушение четырех зданий из-за землетрясения. По данным министерства внутренних дел республики, пострадавших нет.
Анкара, Зоя Осколкова
