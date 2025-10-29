В Турции обрушился многоэтажный дом

В Турции произошло обрушение многоэтажного дома. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в городе Гебзе, расположенном в 60 км от Стамбула. По данным местной администрации, в доме проживали не менее семи человек.

В настоящее время неизвестно, есть ли кто-то под завалами. Спасатели разбирают обломки.

Выясняется, что могло стать причиной разрушения. Телеканал NTV сообщает, что неподалеку от места ЧП проводятся работы по прокладке линии метро.

Накануне сообщалось, что в турецкой провинции Балыкесир произошло обрушение четырех зданий из-за землетрясения. По данным министерства внутренних дел республики, пострадавших нет.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube