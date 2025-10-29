Трамп хочет перевести авианосцы ВМС США на паровые катапульты

Президент США Дональд Трамп раскритиковал применение электромагнитных систем на кораблях ВМС. Он предлагает использовать на новых авианосцах паровые катапульты и гидравлические подъемники.

Американский лидер побывал на авианосце George Washington типа Nimitz в порту японского города Йокосука, где озвучил свои планы. «Я собираюсь подписать указ о том, что при строительстве авианосцев для катапульт будет использоваться пар, а для лифтов – гидравлика», – заявил Трамп.

Президент уверен, что электромагнитные системы на кораблях уязвимы для воздействия воды. При этом у США есть опыт успешного применения паровых катапульт и гидравлических подъемников на авианосцах.

«Они тратят миллиарды долларов на создание этой дурацкой электропроводки. А проблема в том, что, когда она ломается, приходится посылать [офицеров] в Массачусетский технологический институт, приглашать самых талантливых специалистов в мире и везти их туда. Паровую, говорят, можно починить молотком и паяльной лампой. И она работает ничуть не хуже, если не лучше», – сказал Трамп.

