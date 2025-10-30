российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 октября 2025, 16:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Шатдаун в США замедлил работу Федерального бюро расследований

Фото: сайт ФБР

В США приостановка работы правительства негативно сказалась на делах, которые ведет Федеральное бюро расследований. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя бюро и источники.

Расследования ФБР замедлились или затормозились из-за второго по длительности в истории шатдауна. Бюро осталось без средств на ведение оперативной деятельности – финансирования агентуры, закупки наркотиков или оружия под прикрытием.

Шатдаун продолжается уже 30 дней, из-за чего ФБР не может оплачивать рабочие поездки агентов, например, для встреч с наркодилерами и мафией. По словам представителя бюро, это ставит национальную безопасность под угрозу.

1 октября правительство США остановило работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта работают без зарплаты.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Трамп заявил, что КНР будет работать с США над урегулированием украинского кризиса / Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия / Кремль верит в искренность Трампа / Вэнс заверил, что Трамп настроен на дипломатическое решение конфликта на Украине / Трамп хочет перевести авианосцы ВМС США на паровые катапульты / США заявили о сокращении американских войск в Европе / В США зараженные обезьяны разбежались после аварии с грузовиком / Трамп в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, США,