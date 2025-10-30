Шатдаун в США замедлил работу Федерального бюро расследований

В США приостановка работы правительства негативно сказалась на делах, которые ведет Федеральное бюро расследований. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя бюро и источники.

Расследования ФБР замедлились или затормозились из-за второго по длительности в истории шатдауна. Бюро осталось без средств на ведение оперативной деятельности – финансирования агентуры, закупки наркотиков или оружия под прикрытием.

Шатдаун продолжается уже 30 дней, из-за чего ФБР не может оплачивать рабочие поездки агентов, например, для встреч с наркодилерами и мафией. По словам представителя бюро, это ставит национальную безопасность под угрозу.

1 октября правительство США остановило работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта работают без зарплаты.

