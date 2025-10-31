В США самолет совершил экстренную посадку из-за турбулентности

В США самолет был вынужден совершить посадку из-за сильной турбулентности. Не менее 15 пассажиров получили травмы.

Как сообщают американские СМИ, Airbus A320 авиакомпании JetBlue, следовавший из мексиканского Канкуна в Ньюарк, попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. Самолет приземлился в Тампе.

Медики спасательной службы осмотрели 20 пассажиров, 15 пострадавших были госпитализированы. Уточняется, что они получили травмы, не представляющие угрозу жизни.

Перевозчик проводит внутреннее расследование. Предположительно, причиной турбулентности стал холодный атмосферный фронт во Флориде.

Вашингтон, Зоя Осколкова

