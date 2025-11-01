В США два самолета столкнулись в аэропорту

В США два самолета столкнулись в аэропорту и получили повреждения. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия. Самолет, возвращавшийся из Орландо (штат Флорида), при повороте к выходу на посадку задел хвост другого лайнера.

Оба воздушных судна были возвращены к терминалу, пассажиров эвакуировали. Отмечается, что пострадавших нет.

Предположительно, причиной стал сбой в расписании из-за массовых задержек, вызванных нехваткой диспетчеров из-за продолжающегося шатдауна правительства США.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

