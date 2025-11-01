российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 ноября 2025, 11:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США два самолета столкнулись в аэропорту

В США два самолета столкнулись в аэропорту и получили повреждения. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия. Самолет, возвращавшийся из Орландо (штат Флорида), при повороте к выходу на посадку задел хвост другого лайнера.

Оба воздушных судна были возвращены к терминалу, пассажиров эвакуировали. Отмечается, что пострадавших нет.

Предположительно, причиной стал сбой в расписании из-за массовых задержек, вызванных нехваткой диспетчеров из-за продолжающегося шатдауна правительства США.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

В США самолет совершил экстренную посадку из-за турбулентности / США выведут часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии / Economist: без поддержки Евросоюза деньги у Украины закончатся в феврале / Шатдаун в США замедлил работу Федерального бюро расследований / Трамп заявил, что КНР будет работать с США над урегулированием украинского кризиса / Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия / Кремль верит в искренность Трампа / Вэнс заверил, что Трамп настроен на дипломатическое решение конфликта на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,