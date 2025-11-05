российское информационное агентство 18+

Среда, 5 ноября 2025, 12:27 мск

В США семь человек погибли в авиакатастрофе

В США грузовой самолет потерпел крушение. По меньшей мере семь человек погибли. Причина аварии устанавливается.

Авиакатастрофа произошла в штате Кентукки. Грузовой самолет MD-11 авиакомпании UPS направлялся из Луисвилля в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа.

Воздушное судно разбилось почти сразу после взлета. На месте крушения возник крупный пожар. По предварительным данным, самолет перевозил большой бак с топливом.

В районе ЧП работают экстренные службы. Жителей в радиусе восьми километров эвакуировали. Ранее сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших, позже число жертв выросло до семи.

Официальная причина катастрофы пока не установлена. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

