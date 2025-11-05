Во Франции водитель намеренно въехал в толпу

Во Франции водитель совершил наезд на пешеходов, а затем пытался поджечь свой автомобиль. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на острове Олерон в департаменте Приморская Шаранта. Мужчина врезался в толпу, а затем попытался устроить пожар. Его задержали.

В результате пострадали 10 человек, двое из них находятся в реанимации.

Водителя поместили под стражу. По предварительным данным, наезд был совершен умышленно. Мотивы задержанного устанавливаются, проводится расследование.

Париж, Зоя Осколкова

