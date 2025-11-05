российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 17:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции водитель намеренно въехал в толпу

Во Франции водитель совершил наезд на пешеходов, а затем пытался поджечь свой автомобиль. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на острове Олерон в департаменте Приморская Шаранта. Мужчина врезался в толпу, а затем попытался устроить пожар. Его задержали.

В результате пострадали 10 человек, двое из них находятся в реанимации.

Водителя поместили под стражу. По предварительным данным, наезд был совершен умышленно. Мотивы задержанного устанавливаются, проводится расследование.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Европейские производители медприборов испытывают трудности из-за пошлин Трампа / МИД России расширил «стоп-лист» для деятелей из ЕС в ответ на 19-й пакет санкций / США выведут часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии / Economist: без поддержки Евросоюза деньги у Украины закончатся в феврале / Литва уведомила Белоруссию о закрытии границы / Швейцария вводит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России / Словакия отказывается подписывать финансовые гарантии для вооружения Украины / Западная пресса: Украина без помощи Запада продержится только до весны 2026 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Европа,