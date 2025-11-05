российское информационное агентство 18+

Среда, 5 ноября 2025, 17:51 мск

В США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщают представители подразделения космических сил США, расположенного на базе «Ванденберг».

Как уточняется, пуск был осуществлен сегодня, 5 ноября. Из сообщения, которое приводит РИА «Новости», испытания считаются плановыми для проверки комплекса, который стоит на вооружении армии США более 50 лет. Ракета, неоснащенная зарядом, пролетела около 4,2 тысячи миль и достигла цели.

Испытание стало вторым за последние два месяца: в сентябре подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане. Ракету Minuteman III до этого испытывали в феврале.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

